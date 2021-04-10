Ограничительные меры усилили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и с целью недопущения дальнейшего роста заболеваемости принято решение об усилении ограничительных мер на всей территории Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного санитарного врача Карагандинской области, будет введён запрет на деятельность следующих объектов:

- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг центры, за исключением объектов расположенных в городе Караганда, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq»;

- букмекерских контор;

- детских развлекательных центров, включая игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях;

- банкетных залов;

- театров и кинотеатров, концертных залов, цирка;

- объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;

- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;

- секций, кружков, расположенных при общеобразовательных школах;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время, выезд школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны неблагополучные по СOVID-19, экскурсии;

- кроме этого запрещается движение межобластных, внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок;

- также в субботние и воскресные дни будет приостановлено движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщений: Караганда – Темиртау – Караганда; Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда; Караганда – Топар – Караганда.

Тренажерные залы и фитнес-центры в будние дни работают строго по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30% с соблюдением социального дистанцирования, не менее 5 м2 на одного посетителя;

- индивидуальные и групповые тренировки проводятся не более 5 человек в группе;

- спортивные тренировки, в том числе учебно-тренировочные занятия на льду проводятся с обязательной термометрией, с соблюдением строгих мер санитарной безопасности;

- бассейны работают строго по предварительной записи, в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя;

- салоны красоты работают строго по предварительной записи.

Кроме этого, на всей территории Карагандинской области вводятся следующие ограничительные меры, а именно приостанавливается деятельность в субботние и воскресные дни:

- торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей, оптово-распределительных центров, а также магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью более 2000 кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов, аптек, салонов красоты, химчисток и временных прививочных пунктов находящихся в них;

- фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

- саун, бассейнов, СПА-центров, массажных салонов, за исключением объектов города Караганды, в которых реализуется пилотный проект «Ashyg»;

- крытых рынков (продуктовых и непродуктовых).

- Работа рынков на открытом воздухе (продуктовые и непродуктовые) приостанавливается только в воскресные дни.

Также кинотеатры приостанавливают деятельность до улучшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекции.

- Библиотеки, музеи работают при заполняемости не более 20%, но не более 30 человек.

Обучение в общеобразовательных школах проводится в комбинированном формате для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Таким образом, обучение школьников 6,7,8,10 классов переводится на дистанционный формат обучения.

- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов преподается в штатном режиме, 30% - в дистанционном, при комплектации не более 15 человек в классе, по принципу обучения «1 класс – 1 кабинет» с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.

- дошкольные учреждения обеспечивают деятельность дежурных групп при комплектации не более 15 человек.

- Специальные, специализированные организации, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школы-интернаты общего типа, школ-интернаты для одаренных детей), дома ребенка, детские дома, центры адаптации несовершеннолетних обеспечивают функционирование в закрытом формате с ограничением всех внешних контактов.

Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) работают с условием заполняемости не более 50%, но не более 30 посадочных мест и соблюдения 4 кв.м. на 1 посетителя. При этом остается запрет на проведение коллективных и памятных мероприятий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни - с 09:00 часов до 20:00 часов при этом доставка и вынос еды - без ограничения по времени.

Фудкортам работают исключительно на вынос и доставку еды, без организации обеденного зала, расстановки столов, с установлением времени работы основного объекта.

Супермаркеты, гипермаркеты работают при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и с ограничением времени работы с 07:00 до 24:00 часов.

Государственным органам, организациям, предприятиям, органам квазигосударственного сектора, национальным компаниям, иным организациям, а также субъектам предпринимательства (офисы) в зависимости от производственной необходимости, необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.

Данное постановление вступит в силу с 00:12 апреля 2021 года.