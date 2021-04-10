Ограничительные меры усилили в Карагандинской области
Согласно постановлению главного санитарного врача Карагандинской области, будет введён запрет на деятельность следующих объектов:
- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг центры, за исключением объектов расположенных в городе Караганда, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq»;
- букмекерских контор;
- детских развлекательных центров, включая игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях;
- банкетных залов;
- театров и кинотеатров, концертных залов, цирка;
- объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;
- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;
- секций, кружков, расположенных при общеобразовательных школах;
- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время, выезд школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны неблагополучные по СOVID-19, экскурсии;
- кроме этого запрещается движение межобластных, внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок;
- также в субботние и воскресные дни будет приостановлено движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщений: Караганда – Темиртау – Караганда; Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда; Караганда – Топар – Караганда.
Тренажерные залы и фитнес-центры в будние дни работают строго по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 30% с соблюдением социального дистанцирования, не менее 5 м2 на одного посетителя;
- индивидуальные и групповые тренировки проводятся не более 5 человек в группе;
- спортивные тренировки, в том числе учебно-тренировочные занятия на льду проводятся с обязательной термометрией, с соблюдением строгих мер санитарной безопасности;
- бассейны работают строго по предварительной записи, в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя;
- салоны красоты работают строго по предварительной записи.
Кроме этого, на всей территории Карагандинской области вводятся следующие ограничительные меры, а именно приостанавливается деятельность в субботние и воскресные дни:
- торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей, оптово-распределительных центров, а также магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью более 2000 кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов, аптек, салонов красоты, химчисток и временных прививочных пунктов находящихся в них;
- фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;
- саун, бассейнов, СПА-центров, массажных салонов, за исключением объектов города Караганды, в которых реализуется пилотный проект «Ashyg»;
- крытых рынков (продуктовых и непродуктовых).
- Работа рынков на открытом воздухе (продуктовые и непродуктовые) приостанавливается только в воскресные дни.
Также кинотеатры приостанавливают деятельность до улучшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекции.
- Библиотеки, музеи работают при заполняемости не более 20%, но не более 30 человек.
Обучение в общеобразовательных школах проводится в комбинированном формате для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Таким образом, обучение школьников 6,7,8,10 классов переводится на дистанционный формат обучения.
- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов преподается в штатном режиме, 30% - в дистанционном, при комплектации не более 15 человек в классе, по принципу обучения «1 класс – 1 кабинет» с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.
- дошкольные учреждения обеспечивают деятельность дежурных групп при комплектации не более 15 человек.
- Специальные, специализированные организации, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школы-интернаты общего типа, школ-интернаты для одаренных детей), дома ребенка, детские дома, центры адаптации несовершеннолетних обеспечивают функционирование в закрытом формате с ограничением всех внешних контактов.
Объекты общественного питания (за исключением питания на объектах образования) работают с условием заполняемости не более 50%, но не более 30 посадочных мест и соблюдения 4 кв.м. на 1 посетителя. При этом остается запрет на проведение коллективных и памятных мероприятий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни - с 09:00 часов до 20:00 часов при этом доставка и вынос еды - без ограничения по времени.
Фудкортам работают исключительно на вынос и доставку еды, без организации обеденного зала, расстановки столов, с установлением времени работы основного объекта.
Супермаркеты, гипермаркеты работают при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и с ограничением времени работы с 07:00 до 24:00 часов.
Государственным органам, организациям, предприятиям, органам квазигосударственного сектора, национальным компаниям, иным организациям, а также субъектам предпринимательства (офисы) в зависимости от производственной необходимости, необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.
Данное постановление вступит в силу с 00:12 апреля 2021 года.