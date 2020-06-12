Ограничительные меры усилены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Постановлением главного санитарного врача от 12 июня в Актюбинской области усилены ограничения для ряда объектов предпринимательства. Врачи рекомендуют гражданам соблюдать масочный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановления, прирост заболеваемости КВИ по региону составил 6,5 процентов и в связи с недопущением дальнейшего роста было принято решение приостановить и ограничить некоторые виды бизнеса.

В частности, с 12 июня в Актюбинской области приостанавливается деятельность интернет и компьютерных клубов, детских атракционов, фудкортов, оздоровительных лагерей, ночных клубов, кальянных, караоке.

Запрещено проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий, а также выставок, форумов и иных организованных массовых мероприятий, запрещена деятельность нестационарных объектов общественного питания и торговли.

Режим общественного транспорта в Актобе и районах будет введен с 6 утра до 21-00 часов, не допускаются пассажиры без масок. Установлен режим работы рынков - с пятницы по воскресенье с 10 часов до 16-00 часов, в остальные дни с 9-00 до 13-00 часов. Режим работы продуктовых магазинов и супермаркетов с 10-00 до 20-00 часов. Режим работы непродовольственных, строительных магазинов с 10 до 18-00 часов. Торгово-развлекательные центры с массовым скоплением людей будут работать с 10 до 17-00 часов, а бассейны и аквапарки с 10 до 20-00 часов.

Образовательные центры, кружки работают в режиме с 10 до 16-00 часов, спортивные объекты с 10 до 20-00 часов, объекты общественного питания с 10 до 22-00 часов.

ЦОНы будут работать с 10 до 16-00 часов, букмекерские, бильярдные, боулинги с 10 до 18-00. Разрешается проведение пятничного намаза с соблюдением дистанции между молящимися.

В госорганах для 80 процентов сотрудников сохраняется дистанционная форма работы.

Жителям области запрещается проведение различных семейных, праздничных и поминальных мероприятий, в том числе в домашних условиях с установкой юрт. Необходимо ограничить выход из жилья за исключением за продуктами, лекарствами, обращениями за медицинской помощью, выхода на работу. Ограничить передвижение группами не более 3 человек, лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.