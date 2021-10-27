Ограничительные меры сохраняются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области проводится комплекс всех мер, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

По информации управления здравоохранения, в регионе с начала пандемии отгружено 85 наименований лекарственных средств для снабжения стационаров.

Также создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов.

В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн. тенге.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения против КВИ. Привиты порядка 294 тыс. человек. Для более широкого охвата населения в 5 раз увеличено количество прививочных пунктов, с 27 до 130.

В целом, задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад. В отдаленных сельских населенных пунктах работают 11 передвижных медицинских комплексов.

В регионе по-прежнему сохраняются ограничительные меры.

Продолжается работа 228 мониторинговых групп. За последнюю неделю проведено порядка 84 проверок, охвачено мониторингом 1010 объектов. Выявлено 30 фактов нарушения карантинных мер, наложено 25 административных штрафов.

Ведется работа и по внедрению проекта «Ashyq». Участникам проекта выдано 4813 QR-кодов, статус «Лидеров проекта «Ashyq» присвоен 81 объекту.

К слову, на базе 20 инфекционных стационаров развернута одна тысяча инфекционных коек. В них получают лечение 571 человек, занято 57% коек.