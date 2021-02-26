Ограничительные меры смягчают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 28 февраля ослабят карантинный режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев.

С 28 февраля разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения при заполняемости до 30%, но не более 100 человек, за исключением жұма намаза. Проведение жұма намаза разрешить только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости.

Возобновят работу театры. Заполняемость - не более 30% от числа посадочных мест, рассадка зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Режим работы - с 09.00 до 24.00 часов.

Разрешается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев.

С 28 февраля отменяются воскресные локдауны.

Торговые и торгово-развлекательные центры будут работать каждый день с 10.00 до 24.00 часов при условии наполняемости не более 30%.

Такое же требование к крытым рынкам. Режим работы: с 9 часов утра до восьми часов вечера.

Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 человек по предварительной записи с режимом работы с 09.00 до 22.00 часов.

Наполняемость бассейнов должна быть не более 50 человек.

В банях и саунах тоже не должно быть более 50 человек, разрешается работать с девяти часов утра до полуночи.

Объекты общественного питания могут работать при условии обеспечения расстояния между столами не менее двух метров, за одним столом – не более четырех человек. Заполняемость – до 50%, но не более 50 мест. Сохраняется запрет на проведение коллективных и развлекательных мероприятий. Режим работы - с 07.00 до 24.00 часов.

Разрешается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Северо-Казахстанская область 21 февраля перешла в «зеленую зону» по распространению коронавируса.