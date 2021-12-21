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Ограничительные меры смягчат в Карагандинской области

21 Декабря 2021 16:25
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Ограничительные меры смягчат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области будут ослаблены карантинные меры. Этому способствовала стабилизация эпидемиологической ситуации и вхождение региона в «зелёную» зону, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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О критериях нового постановления на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал главный санитарный врач области Юрий Залыгин. Документ вступит в силу 22 декабря.

Так, в пунктах общественного питания увеличивается количество мест.

- при участии в проекте Ashyq на объектах общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни количество мест увеличится с 60 до 70, но заполняемость всё так же не должна превышать 50% от проектной мощности;

- в случае если объект не участвует в Ashyq, разрешено работать с 07:00 до 02:00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест;

- в фуд-кортах заполняемость увеличится с 20% до 30 %, количество мест - с 30 до 50.

- в банкетных залах (при проведении поминок) увеличивается заполняемость с 30% до 50%, а также снимается ограничение на одномоментное нахождение не более 50 человек, при условии обеспечения площади не менее четырёх квадратных метров на одного человека.

- в банкетных залах количество мест увеличится с 60 до 70, при этом заполняемость всё так же не должна превышать 50% от проектной мощности.

Снимаются ограничения по заполняемости и количеству людей при осуществлении межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок. Если турагенты не участвуют в проекте Ashyq, они могут перевозить не более 25 человек.

В караоке увеличится одномоментное посещение с 50 до 60 человек, при этом заполняемость всё так же не должна превышать 50% от проектной мощности.

В букмекерских конторах, лотерейных клубах и других точках реализации лотерей увеличится одномоментное посещение с 50 до 60 человек, при условии обеспечения площади не менее четырёх квадратных метров на одного человека.

В крытых детских развлекательных центрах площадью до 1000 квадратных метров включительно увеличится одномоментное посещение с 50 до 70 человек, при условии обеспечения площади не менее 10 квадратных метров на одного человека.

В крытых детских развлекательных центрах площадью свыше 1000 квадратных метров допускается одномоментное посещение до 120 человек, при условии обеспечения площади не менее 10 квадратов на одного человека.

В цирке при использовании приложения Ashyq заполняемость увеличится с 40% до 50%, а при условии наличия «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей заполняемость увеличится с 70% до 80%. В случае отсутствия Ashyq заполняемость не должна превышать 30%.

В компьютерных клубах, включая PlayStation-клубы, увеличится заполняемость с 50% до 60%, а при условии наличия «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей заполняемость увеличится с 70% до 80%. Если Ashyq отсутствует, заполняемость не должна превышать 30% от проектной мощности.

В театрах, кинотеатрах, концертных залах, филармониях увеличивается заполняемость залов с 40% до 50 %, а при «зелёном» статусе у сотрудников и посетителей заполняемость увеличится с 70% до 80%.

В бильярдных и боулингах при условии использования Ashyq остаётся ограничение по заполняемости до 50% от проектной мощности, а при отсутствии приложения Ashyq заполняемость не выше 30%.

При проведении торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), а также на выставках, конференциях, форумах, зрелищных и других мероприятиях с массовым скоплением людей увеличится количество мест с 70 до 100, при этом заполняемость всё также не должна превышать 50% от проектной мощности.

Во время проведения марафонов (на открытом воздухе) увеличится количество людей с 800 до 1000 человек.

На спортивных мероприятиях со зрителями при использовании Ashyq увеличится заполняемость с 70% до 80%, при отсутствии приложения – не более 20%.

На тренировках в спорткомплексах, спортивно-оздоровительных центрах увеличится заполняемость с 30% до 50%.

На религиозных объектах во время коллективных богослужений в закрытых помещениях увеличится заполняемость с 30% до 50%.

В ночных клубах увеличится количество мест с 70 до 100, при этом заполняемость всё так же не должна превышать 50% от проектной мощности.

Режим работы для объектов, участвующих в проекте Ashyq, увеличится до 03:00 (сейчас до 01:00), для лидеров Ashyq – до 05:00 (было до 03:00).

В выходные дни допускается работа только при условии наличия у посетителей и работников безопасного «зелёного» статуса, либо ПЦР теста с отрицательным результатом (не более 7 суток с момента отбора проб), либо постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ. Также в выходные разрешено работать переболевшим КВИ в течение последних 3 месяцев.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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