Ограничительные меры режима ЧП изменили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области региональная палата предпринимателей сообщила об изменениях в действующих из-за режима ЧП ограничениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы палаты, разрешается реализация алкогольной продукции на территории Петропавловска и области с 12.00 до 17.00 часов, продлевается режим работы развлекательных заведений, кафе, ресторанов и баров с 9.00 до 20.00 часов с правом реализации алкогольной продукции с 12.00 до 17.00 часов.

Ранее был введен полный запрет на реализацию алкоголя, заведения общепита работали с 10.00 до 18.00 часов без реализации алкогольных напитков.

Соответствующий приказ подписал начальник департамента полиции, комендант Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев. Отмечается, что решение принято в связи со стабилизацией оперативной обстановки в регионе.

В региональной палате напомнили, что обо всех изменениях, действующих и принятых на территории области в период ЧП, можно узнать в call-центре.