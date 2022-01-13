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    18:42, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Ограничительные меры режима ЧП изменили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области региональная палата предпринимателей сообщила об изменениях в действующих из-за режима ЧП ограничениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы палаты, разрешается реализация алкогольной продукции на территории Петропавловска и области с 12.00 до 17.00 часов, продлевается режим работы развлекательных заведений, кафе, ресторанов и баров с 9.00 до 20.00 часов с правом реализации алкогольной продукции с 12.00 до 17.00 часов.

    Ранее был введен полный запрет на реализацию алкоголя, заведения общепита работали с 10.00 до 18.00 часов без реализации алкогольных напитков.

    Соответствующий приказ подписал начальник департамента полиции, комендант Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев. Отмечается, что решение принято в связи со стабилизацией оперативной обстановки в регионе.

    В региональной палате напомнили, что обо всех изменениях, действующих и принятых на территории области в период ЧП, можно узнать в call-центре.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЧП-2022
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