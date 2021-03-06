Ограничительные меры продлят до 20 марта в ВКО

УСТЬ. КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 7 марта в Восточно-Казахстанской области будут продлены ограничительные меры. Об этом говорится в новом постановлении исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области «О внесении дополнений и изменений в постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19 февраля 2021 года №4 №4-3 от 06 марта 2021 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно нового постановления, будут продлены ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 7 марта по 20 марта 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

«Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области», - говорится в постановлении.

Студенты медицинских ВУЗов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях с профилактической целью будут проходить лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР;

Банкетным залам разрешено работать только для проведения поминальных обрядов (поминок), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции»;

Также будет сохранен существующий режим работы для детских дошкольных организаций:

- с обязательным проведением утреннего фильтра, соблюдением масочного режима персоналом, термометрии, проведением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, без проведения мероприятий, объединяющих несколько групп, без допуска родителей, сопровождающих лиц в дошкольные учреждения»;

Будет продолжен, при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима следующий формат обучения:

– обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

– с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

– обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- штатное обучение студентов I курсов колледжей, ВУЗов».

Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2021 года и действует до его официальной отмены.