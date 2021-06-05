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    18:56, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры продлили в Восточно-Казахстанской области

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продлеваются ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление. Согласно документу, на всей территории области с 6 по 19 июня 2021 года продлеваются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.

    Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2021 года и действует до его официальной отмены. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Главная
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