Ограничительные меры продлили в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продлеваются ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление. Согласно документу, на всей территории области с 6 по 19 июня 2021 года продлеваются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.

Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2021 года и действует до его официальной отмены. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.