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Ограничительные меры продлили в ВКО

3 Декабря 2021 18:15
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Ограничительные меры продлили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое постановление, продлевающее действие ограничительных мер в регионе, передает МИА «Казинформ».

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«Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения с 4 по 17 декабря 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области», - говорится в документе.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены с учетом эпидситуации по распростанению коронавирусной инфекции на территории области.

Постановление вступает в силу с 4 декабря и действует до его официальной отмены.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус в РК  
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