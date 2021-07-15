Ограничительные меры продлевают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области установил: на основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 12,1%, значение репродуктивности инфекции (R) – 0,989.

В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 20.05.2021 года №6 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» вносятся следующие изменения:

«Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 15 июля по 28 июля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года и действует до его официальной отмены.

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