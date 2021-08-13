Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С 16 августа в Восточно-Казахстанской области продлеваются ограничительные меры. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 18 июля 2021 года №10 «Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» поручено внести следующие изменения и дополнения:
- Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 16 августа по 29 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области;
- Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области».
Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.
Настоящее постановление вступает в силу с 16 августа и действует до его официальной отмены.
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