Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С 16 августа в Восточно-Казахстанской области продлеваются ограничительные меры. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 18 июля 2021 года №10 «Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» поручено внести следующие изменения и дополнения:

- Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 16 августа по 29 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области;

- Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области».

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Настоящее постановление вступает в силу с 16 августа и действует до его официальной отмены.