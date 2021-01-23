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    22:05, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры продлены в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области вышло очередное постановление главного государственного санитарного врача области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ограничительные меры с особыми условиями продлеваются с 25 января по 7 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

    В постановлении сказано об обеспечении работы 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области.

    «Обеспечить работу 4 санитарных постов на автопереходах через государственную границу РК в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 единице)», - отмечается в документе.

    При выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), одышка) необходимо вызвать скорую помощь по телефону «103», отмечается в документе.

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    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Главная Общество Безопасность Минздрав РК
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