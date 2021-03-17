Ограничительные меры при праздновании Наурыза введут в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ташкенте введут ограничительные меры при праздновании Наурыза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Такое решение накануне приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом на расширенном заседании, посвященном организации празднования Наурыза (Навруза) с учетом пандемии.

На заседании было отмечено, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди населения за последние дни несколько увеличилась. В связи с чем, принято решение празднование не отменять, однако ввести ряд ограничительных мер:

- все праздничные мероприятия будут проводиться на открытых площадках – в парках, аллеях и стадионах;

- правоохранительным органам обеспечить контроль за соблюдением социальной дистанции и наличием масок;

- для предотвращения столпотворений поручено принять меры по организации небольших праздничных мероприятий в махаллях.

Напомним, 15 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана специальный штаб под руководством хокима Ташкента, принял решение об ужесточении карантинного режима в ТРЦ, на рынках, общественном транспорте, в вузах, а школы трех районов Ташкента перевести на дистанционное обучение.