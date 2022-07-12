12 Июля 2022 17:33

Ограничительные меры по ввозу автомобилей рассматривает Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальность введения налогообложения автотранспортных средств, прибывших из ближнего зарубежья с временной регистрацией на месте, прокомментировали в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно налоговому законодательству, транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан, являются объектами обложения налога на транспортные средства. Таким образом, считаем, что первоочередным вопросом является процесс постановки на учет транспортных средств, прибывших из зарубежья», - написал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Правительство проводит работу по разработке механизмов, направленных на ограничение ввоза и эксплуатации на территории страны иностранных автомобилей и на решения других сопутствующих вопросов.

«В этой связи рассмотрение вопроса налогообложения автотранспортных средств, прибывших из ближнего зарубежья (Россия, Армения, Грузия, Кыргызстан), с временной регистрацией на месте до полного оформления, считаем преждевременным», - добавил глава Кабмина.