16 Августа 2022 23:59

Ограничительные меры по коронавирусу ослабили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое постановление с учетом снижения случаев заболеваемости КВИ среди населения Нур-Султана и переходом города в «зеленую» зону подписала во вторник заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, рекомендуется ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

Госорганам и предпринимателям поручено обеспечить:

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции;

- организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

Предыдущее постановление главсанврача столицы от 21 июля, в котором говорилось о переводе на дистанционный формат совещаний, переводе на онлайн-режим работы беременных, сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и контактных лиц, а также о проведении мероприятий с совмещением групп и классов, утратило силу.