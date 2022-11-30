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    19:47, 29 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом скорректировали в Пекине и Урумчи

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Пекина и Урумчи в начале этой недели оптимизировали меры по профилактике коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Как отметили в Пекинском центре по контролю и профилактике заболеваний, на фоне роста числа новых случаев заражения COVID-19, необходимо оптимизировать меры по борьбе с эпидемией.

    По словам представителей столичных властей, запрещается блокировать ворота и въезды в жилых комплексах, расположенных в зонах повышенного эпидемиологического риска Пекина. Проезды должны оставаться свободными для медицинской транспортировки, экстренной эвакуации и оказания неотложной помощи.

    Ранее власти китайской столицы сообщили, что ускорят возобновление работы торговых центров и супермаркетов, продающих продукты и товары первой необходимости. Таким торговым точкам при выявлении случаев COVID-19 разрешено возобновлять работу после одного дня обязательного закрытия и дезинфекции помещений.

    За минувшие сутки в Пекине выявлено свыше 4,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

    В административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР – городе Урумчи – восстановлена работа общественного транспорта и служб доставки. В городских районах с низким уровнем эпидемиологического риска возобновляют работу предприятия, супермаркеты, аптеки и заведения общепита.

    Муниципальные власти Урумчи во вторник в ходе брифинга заявили о том, выработаны меры, направленные на оказание помощи нуждающимся жителям в преодолении последствий коронавирусной эпидемии.

    Ожидается предоставление субсидий для городских жителей с низкими доходами или оказавшихся без дохода. Семьи, арендующие жилье по государственным жилищным программам, освободят от арендной платы на пять месяцев.

    Для малообеспеченных групп населения, проживающих в Урумчи, и испытывающих трудности в поиске работы, городские власти предоставят рабочие места.

    По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за истекшие сутки в материковом Китая выявлено свыше 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.


    Фото: Su Yang/ EFE
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