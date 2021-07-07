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    13:42, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры на некоторые грузы введут в направлении станции Достык

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничительные меры на отдельные виды груза введут в направлении станции Достык далее в КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    «Ограничения начнут действовать с 11 июля текущего года и продлятся 10 дней, до 20 июля включительно. Временный запрет распространяется на прием к перевозке на станцию Достык далее в КНР следующих грузов: цветная руда, каменный уголь, нефтяной кокс», - говорится в сообщении компании.

    Запрет вводится из-за несвоевременного приема грузов со стороны КНР. В данный момент на международных стыках отставлено от движения 145 поездов. Во время действия запрета приоритетной задачей станет снижение вагонопотока и сдача простаивающих вагонов, в первую очередь, с продовольственным грузом по номенклатуре и объему принимаемым китайской стороной.


    Теги:
    Китай Логистика Транспорт КТЖ
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