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    20:15, 12 Май 2021 | GMT +6

    Ограничительные карантинные меры вводятся на территории ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области подписала постановление «Об усилении ограничительных карантинных мерах и внедрение проекта «Ashyq» на территории Западно-Казахстанской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санврач региона постановляет ввести ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области.

    Акимам районов и города Уральск ЗКО, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений, Палате предпринимателей ЗКО, субъектам предпринимательства всех форм собственности поручено обеспечить:

    реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Западно-Казахстанской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

    перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

    Государственные органы, организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

    Проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн-режиме.

    В общественных местах на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции.

    В региона разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек, индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

    Также разрешено обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек;

    обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);».

    Продолжается обучение студентов первого курса в дистанционном формате в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования, за исключением практических и лабораторных занятий.

    Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекцииCOVID-19 на территории области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Западно-Казахстанская область
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