Ограничительные карантинные меры вводят в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «Об ограничительных карантинных мерах и внедрение проекта «Ashyq» на территории Западно-Казахстанской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО), а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории ЗКО постановляется:

1. Ввести ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области.

2. Акимам районов и города Уральск ЗКО, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений, Палате предпринимателей ЗКО, субъектам предпринимательства всех форм собственности обеспечить:

1) Реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Западно-Казахстанской области по критериям ограничений работы желтой зоны, согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»(далее - ГГСВ РК) от 25 декабря 2020 года №67, постановления ГГСВ РК «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» от 25 декабря 2020 года №68, а также по приложению 4 постановления ГГСВ РК «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства» № 22 от 22 мая 2021 года;

2) запретить проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, др.) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

3) Перевод не менее 50% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

Государственные органы, организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в офлайн режиме.

4) В общественных местах на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции.

5) разрешение работы детских оздоровительных лагерей (пришкольных, загородных) согласно приложения 18 постановления ГГСВ РК № 67 от 25 декабря 2020 года

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавируснойинфекцииCOVID-19 на территории области.

3.Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области(по согласованию) обеспечить:

- рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq»согласно требований постановления ГГСВ РК № 22 от 22.05.2021г.и направление списков участников в акимат;

- проведение профилактики нарушений среди участников проекта;

- проводить на постоянной основе разъяснительную работу по применению, внедрению и использованию приложения «Ashyq»среди субъектов предпринимательства;

4. Субъектам предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq»:

- обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК № 22 от 22.05.2021г.

5. График работы общественного транспорта:

Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептитком, заполняемость по числу посадочных мест), при соблюдении требованийГГСВ РК № 67.

6.Жителям и гостям Западно-Казахстанской области:

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

- лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена согласно постановления ГГСВ РК №68, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»в соответствии постановления ГГСВ РК № 22 от 22.05.2021г.;

- запретить нахождение на объектах после закрытия согласно установленного графика работы объектов.

Постановление вводится в действие с 2 июня 2021 года.

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