Ограничительные карантинные меры ввели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал новое карантинное постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деятельность фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, салонов красоты ограничена работой до 20:00.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 223 случая коронавирусной инфекции. Всего в Павлодарской области зарегистрировано 58307 случаев КВИ, причём 48507 с симптомами и 9800 без симптомов, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - В связи с этим предусмотрены ограничительные и карантинные меры, соответствующие критериям для «красной» зоны».

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане ухудшается из-за распространения штамма «омикрон». С 14 января, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Павлодарская область вошла в «красную» зону. С 15 января ограничена деятельность объектов, не участвующих в проекте «Ashyq». В будние и выходные дни приостановлена работа междугородних, внутриобластных, городских регулярных и нерегулярных (туристических) автобусных и микроавтобусных перевозок», - отметили в ДСЭК.

«Деятельность фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, салонов красоты ограничена работой до 20:00. Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети должны функционировать только до 18:00 часов, - добавили в департаменте. - Что касается непродовольственных магазинов, то их работа без ограничений по времени, но с приостановлением в субботние и воскресные дни».

Непродовольственным и продовольственным крытым рынкам разрешается работать только по будням, до 17:00. Работа объектов общественного питания, также не участвующих в проекте «Ashyq», ограничена до 20:00. Религиозным объектам разрешается работать без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

«Остается под запретом деятельность ночных и игровых клубов, проведение зрелищных, массовых мероприятий, конференций, форумов, торжественных, семейных, памятных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей (за исключением проведения поминок в объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек)», - рассказали эпидемиологи.

Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают по постановлению № 1 главного государственного санитарного врача Казахстана от 13 января 2022 года «О внедрении проекта «Ashyq». Областное постановление вступает в силу с 15 января 2022 года.

Кроме того, на заседании Межведомственной комиссии для сдерживания распространения коронавирусной инфекции было принято решение дополнительно ужесточить санитарно-карантинные меры на всей территории Казахстана. Независимо от участия в проекте «Ashyq» запрещаются деятельность концертных залов, театров, филармоний, цирков, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, частных встреч (исключение – до 10 привитых человек), коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и другое) на объектах религиозных объединений мечетей, церквей, синагог, соборов и других.

Запрещена работа ночных клубов, обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению (за исключением услуг по общественному питанию). На объектах общественного питания рекомендуется рассадка за одним столом не более четырех человек.

Заполняемость кинотеатров (участников «Ashyq») разрешается не более 30%. Обучение в организациях образования во всех зонах эпидемиологического риска осуществляется в следующем формате: деятельность школ областного центра, городов, районных центров до 600 учащихся – в штатном формате; городские школы с более 600 учащимися переводятся на дистанционный формат, - уточнили в ДСЭК. - При этом по решению администрации школ в первых-вторых классах возможен штатный формат обучения, в третьих-пятых классах - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения). Сельские школы работают в штатном формате обучения в независимости от количества учащихся».

Обучение студентов колледжей и ВУЗов проводится в смешанном формате: все лекции проходят онлайн, по гибкому графику - практические, лабораторные, семинарские занятия - в штатном режиме. Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

«Что касается обучения во внешкольных организациях дополнительного образования, то допускаются индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах, кабинетах для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме», - рассказал источник.

Для разгрузки общественного транспорта рекомендуется введение дифференцированного графика работы сотрудников организаций (предприятий). Рекомендовано увеличение количества общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест. По постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 1 допускается вход в ТРЦ, торговые дома и караоке, СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только при наличии безопасного «зелёного» статуса.

«Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 3 с 17 января предусмотрено обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, независимо от статуса вакцинации», - добавили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.