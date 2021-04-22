Ограничительные карантинные меры усиливают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, территориальным государственным органам, Региональной палате предпринимателей «Атамекен», директору филиала акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» «Актюбинское отделение ГП», правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства всех форм собственности, жителям Актюбинской области поручено обеспечить реализацию критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области и с внедрением пилотного проекта мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой».

Также в регионе сохраняется запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, работы столовых в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений, индивидуального обучения учащихся во внеурочное время.

Запрещается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме, за исключением объектов жизнеобеспечения области и экстренных ситуаций, коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди совместно проживающих членов одной семьи во время священного месяца «Рамадан».

В парках, набережных и скверах города поручено обеспечить запрещение сдачи в аренду детских и взрослых средств, для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.).

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .