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Ограничить вывоз наличных долларов планируют в Кыргызстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2022, 22:15
Ограничить вывоз наличных долларов планируют в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министерство экономики и коммерции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О мерах по обеспечению экономической безопасности КР». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Согласно документу, целью и задачей данного проекта постановления является принятие мер по ограничению вывоза наличной иностранной валюты в сумме, превышающей нерезидентами и иностранными гражданами более 5 тыс. наличных долларов США, резидентами и гражданами КР в сумме более 10 тыс. наличных долларов США для минимизации негативных последствий для внутреннего рынка, связанных с курсовыми скачками национальной валюты, сглаживания резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых товаров, исключения негативных последствий для импортозависимых отраслей экономики, насыщения внутреннего рынка иностранной валютой.

Также платеж (сбор) в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит, позволит увеличить поступления в республиканский бюджет.


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