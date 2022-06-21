Ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов ГЧП намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Также предлагается ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов путем прямых переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для своевременного реагирования, в случае наступления рисков и проблем при реализации проектов ГЧП, предлагается предусмотреть обязательства частных партнеров по предоставлению отчетов по реализации проектов ГЧП», - сказал вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе.

В рамках усиления антикоррупционного контроля предлагается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. Для исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предлагается их обязательное согласование с АЗРК.

«Также на законодательном уровне вводится запрет на требование и самостоятельный сбор информации государственными органами и иными лицами при осуществлении государственных функций и оказании вытекающих из них госуслуг», - добавил Абзал Абдикаримов.