Ограничить выход из дома рекомендуют жителям Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 9 ноября ужесточают ограничительные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению заместителя главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, с 9 ноября запрещается въезд/выезд людей из города Петропавловска, Кызылжарского района, в том числе в пешем порядке.

Исключение - для сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; транспорта и лиц, задействованных в природоохранных, ветеринарных мероприятиях, дорожно-ремонтных работах, аварийных служб, санитарно-эпидемиологической службы, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, транспорта с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов. Проезд разрешен для людей от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

Для всех остальных въезд только при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус, которая должна быть выдана не позднее трех суток на момент проезда, за исключением детей в возрасте до 5 лет.

С понедельника действовавшие ранее ограничения дополнили рекомендацией всем жителям, в особенности лицам старше 65 лет, не покидать места проживания с 22:00 до 06600 часов без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения лекарств и медицинских изделий.

Ограничивается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, непродовольственных магазинов площадью свыше 500 квадратных метров: наполняемость не более 30%, не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, режим работы - с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 часов с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье. Исключение - для находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек. Работать в выходные дни имеют право строительные магазины.

Продовольственные магазины будут работать с 08:00 до 20:00 часов. Объектам торговли непродовольственными товарами площадью до 500 квадратных метров разрешили работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 часов и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье.

Деятельность салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра разрешается по предварительной записи. В выходные дни - под запретом.

Объекты общественного питания в субботу и воскресенье будут закрыты, но возможна доставка блюд с 8:00 до 21:00 часов. В будние дни режим работы их ограничили с 8:00 до 21:00 часов. В зале должно быть не более 30 посадочных мест. Если мощность заведения меньше 30 мест, то не более 50% наполняемости зала.

Деятельность религиозных объектов приостанавливают. То же самое касается деятельности автовокзалов и внутриобластного автобусного сообщения.

В госорганах и на предприятиях, где штатная численность более 30 единиц, не менее 80% сотрудников должны быть на дистанционной форме работы. Совещания в очном режиме запрещены.

Центры обслуживания населения и сall-центры будут работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов.





Фото иллюстративное: sgnorilsk.ru

