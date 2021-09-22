Ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе призывают Агентство по регулированию финансового рынка ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты, напомнил о трагедии в Алматы при выселении должника банка.

«Многие из должников нередко идут на крайние меры, вплоть до суицида, но в данном случае должник повернул оружие против других лиц. Эта ситуация вновь обращает внимание на огромную закредитованность населения, провоцируемую в том числе высокой базовой ставкой Нацбанка, несправедливость судебных решений по подобным спорам и возможный сговор судебных исполнителей и банковских работников», - сказал Андрей Линник.

Депутат напомнил, что с 2014 года фракция «Ак жол» более десятка раз предлагала разработать закон «О банкротстве физических лиц», в котором необходимо гарантировать жизненные права разорившихся граждан, дать возможность им иметь крышу над головой, питаться и растить детей. Не обрекать на голод и нищету, даже если они не рассчитали свои силы в кризис и поддались на рекламу кредитов.

«В 2015 году, ввиду отказа госорганов мы даже разработали свой законопроект, который заблокировало Правительство. Но сами уполномоченные органы постоянно откладывают принятие этого документа. Вчерашние жертвы – прямой результат безразличного отношения к положению тысяч малых предпринимателей и простых должников», - подчеркнул Андрей Линник.

Вместе с тем, мажилисмен добавил, что действия банка можно понять, поскольку у него задача – делать деньги.

«Однако считаем, что при изъятии залогового имущества несостоятельного должника, отклонение от оценочной стоимости не должно превышать 10-15%, так как при оформлении в залог такое имущество изначально занижается к сумме кредита на 30-40%», - отметил Андрей Линник.

В этой связи депутаты считают крайне необходимым Агентству по регулированию финансового рынка ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков.

«Также для прекращения искусственного раздувания суммы кредита как мыльный пузырь, необходимо понизить ставки по кредитам, для чего нужен пересмотр политики Нацбанка в отношении базовой ставки, которая сегодня в любом случае не сдерживает инфляцию, но служит поводом для неадекватно высоких ставок БВУ. В результате вчерашних жертв, нужно наконец разобраться со всем комплексом этих проблем», - резюмировал Андрей Линник.

На основании вышеизложенного, депутатская фракция ДПК «Ак жол» требует:

1. Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка срочно проработать вопросы ограничения занижений оценки имущества банками, не допуская ущемления законных прав заемщиков;

2. Исключить любые возможности для сговора должностных лиц банков и судоисполнителей при реализации заложенного имущества;

3. В срочном порядке разработать законопроект «О банкротстве физических лиц», который исключит подобного рода трагедии в будущем.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов, владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Один из погибших был новым владельцем имущества.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Видео задержания подозреваемого появилось в соцсетях.