Ограничить вещание российских телеканалов может только решение суда – МИОР

7 Декабря 2022, 14:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали прокомментировал возможность ограничения вещания российских телеканалов на территории Казахстана, передает корреспондент Казинформ.

«Конечно, информационная безопасность – одно из наших приоритетных направлений. Но мы можем ограничить только по решению суда. В связи с этим, если у наших граждан есть жалоба и суд выносит решение, мы его исполняем. Если нарушения зафиксированы при наличии решения суда, то это решение исполняется. Сейчас мы проводим общий мониторинг. Многие вопросы по этому поводу находятся в компетенции Министерства иностранных дел», - сказал Дархан Кыдырали в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, ведомством особое внимание уделяется получению гражданами Казахстана достоверной информации.

«Поэтому мы прорабатываем этот вопрос. Наше министерство не занимается такими ограничениями самостоятельно. В целом, мы прислушиваемся к мнению граждан, ведется мониторинг. В частности, если по этому вопросу будет решение суда, мы будем его рассматривать», - добавил глава МИОР.