Ограничить скорость движения могут в частном секторе столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане рассматривают вопрос об ограничении скорости движения в жилых массивах частного сектора до 40 км. в час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции столицы.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, департаментом полиции рассматривается вопрос об ограничении максимальной скорости на основных дорогах частного сектора столицы (Ильинка, Уркер, Коктал, Агрогородок, Железнодорожный, Пригородный, Интернациональный, Куйгенжар, Мичурино) до 40 км/ч. Также в экспериментальном варианте будет применен пешеходный переход – пандус, для принудительного снижения скорости транспортных средств на подходах к ним», - проинформировали в полиции.

Как отметили в ведомстве, такие меры позволят обеспечить надлежащую профилактику правонарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с наездом на пешеходов и превышением допустимой максимальной скорости.

Согласно анализу аварийности, за 12 месяцев 2020 года в указанных жилых массивах зарегистрировано 914 ДТП, в том числе в результате которых более 900 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, дополнили в департамент полиции.