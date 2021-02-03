Ограничить рост цен на жилье призывают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса РК Аманжан Жамалов в своем запросе призвал ограничить рост на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищный вопрос остается проблемой номер один для многих казахстанцев. Государство реализует различные программы, чтобы поддержать население. Их так много, что можно сбиться со счёту. Это и программа «Нұрлы жер», и «Бақытты отбасы», и «7-20-25», и «Баспана-Хит», и «5-10-20», ипотека Отбасы банка. В прошлом году на программу «5-10-20» было направлено 390 млрд. тенге. По «7-20-25» одобрены займы на 309 млрд. тенге, по «Баспана-Хит» - 431 млрд. тенге. Ко всему этому сейчас гражданам предоставлено право использовать пенсионные накопления. Объем изъятий из ЕНПФ может превысить 2,4 трлн. тенге. Иными словами, триллионы тенге идут на рынок жилья», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, строительные компании, вместо повышения качества жилья отреагировали на это повышением цен.

«За 2020 год цены на новое жилье выросли на 5%, на вторичное жилье – на 13,2%. Причём это официальная статистика. А по данным портала Krisha.kz, средние цены на рынке жилья Казахстана за такой и без того нелёгкий 2020 год выросли аж на 17,2%. Видимо у застройщиков, образно говоря, обильно стала выделяться «спекулятивная слюна»… И понятно почему – растёт госсубсидирование ипотеки, казахстанцам частично разрешили использовать свое пенсионные накопления, следовательно нужно пользоваться моментом и срочно поднимать цены. Так что, в итоге вся выгода от субсидирования ставки госпрограмм теперь достаётся застройщикам, но отнюдь не покупателям», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что государство, оказывая огромную поддержку строительному сектору, надеялось получить должную отдачу от мультипликативного эффекта, увеличения не только объёмов строительства, но и развития смежных отраслей, налаживания производства собственных строительных, отделочных и прочих материалов.

«Должны были появиться не только дополнительные квадратные метры, но и тысячи новых рабочих мест. Но к сожалению, цены растут, импорт не снижается, люди жалуются на качество. Мы завозим арматуру, кровлю, облицовочные материалы, цемент, трубы более чем на 400 миллионов долларов. Фактически финансируем чужую экономику, в первую очередь ближайшего соседа - России. Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости», - заключил мажилисмен.

Учитывая поручение Президента Касым-Жомарта Токаева, депутат обратился к Правительству РК и Агентству РК по защите конкуренции с просьбой принять действенные меры по ограничению роста цен на жилье: провести анализ причин повышения цен на жилье и провести работу по выявлению фактов антиконкурентного поведения на рынке жилья; установить предельные цены на квадратный метр жилья по всем государственным ипотечным программам.