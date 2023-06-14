Ограничить посещение лесов намерены в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В летние дни жителям могут запретить посещать лесные массивы на территории Восточно-Казахстанской области. Об этом говорится в проекте постановления акима региона, опубликованном на портале Открытые НПА.

«Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда и ограничить право лесопользования при проведении авиахимических, авиабиологических и аэрозольных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, а также в периоды высокой пожарной опасности», - говорится в постановлении акима области.

В документе отмечено, что перед началом работ население будет оповещаться. В целом ограничение вводится на срок с 29 апреля по 1 ноября.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 29 июня.

Ранее сообщалось, что жителям области Жетысу запретят посещать леса в пожароопасный период.