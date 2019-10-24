Ограничить полномочия коллекторов предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предлагают ограничить для коллекторских компаний контакты с третьими лицами, за исключением близких родственников должника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Союза коллекторов Казахстана Юрий Ли, т акое предложение содержится в рекомендациях, не требующих изменения законодательства и направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг.

«Ограничение контактов с третьими лицами, за исключением близких родственников, где предполагается возможность общения исключительно в целях установления местонахождения или контактных данных должника. Таким образом, исключается возможность коллекторов воздействовать на третьих лиц в целях досудебного возврата просроченного долга, что впоследствии существенно уменьшит количество жалоб с их стороны», - сказал Юрий Ли на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

При этом, по его словам, регулятор справедливо и обоснованно оставляет за коллекторскими агентствами право взаимодействовать с близкими родственниками должника, раскрывая им всю информацию, связанную с возвратом просроченного долга, но такое право коллекторов должно быть изначально отражено в условиях договоров банковского займа/микрокредита, заключаемых с заемщиками.

«Обязанность коллекторских агентств фиксировать весь процесс взаимодействия с должником, включая телефонные переговоры, с помощью средств аудио/видеофиксации, - данной мерой регулятор намерен обеспечить доказательную базу наличия или отсутствия правонарушений при контактах с должниками и усовершенствовать свою правоприменительную практику», - добавил Юрий Ли.