Ограничить для детей доступ к онлайн-играм предлагает депутат Майра Айсина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С просьбой принять дополнительные меры защиты детей от негативного влияния Интернета к Премьер-Министру РК Аскару Мамину обратилась депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Широкий доступ к Интернету дал почти неограниченные возможности нашим детям. С одной стороны, каждый ребенок имеет уникальную возможность получить необходимую образовательную или развлекательную информацию за считанные секунды. С другой стороны, эти преимущества сопровождаются все большими рисками для детей, подвергая опасности воздействия различной информации из сети Интернет на его здоровье и развитие», – сказала М. Айсина.

По ее мнению, указанное относится и к компьютерным играм, поскольку ими в основном увлекаются дети и подростки, что далеко не безопасно для ребенка: игры развивают в нем агрессивность, сужают круг интересов, обедняют эмоциональную сферу. Депутат отметила, что во многих странах принято решение фильтровать информацию не в компаниях или в учебных заведениях. Например, в Германии каждодневную работу по очистке контента от непристойностей осуществляет созданная государством некоммерческая организация «Защита молодежи», которая договаривается с поставщиками интернет-услуг, такими как Facebook, Google, YouTube, Twitter, напрямую, и 61% просьб об удалении контента ее заокеанскими партнерами выполняются. Также в Германии действует система идентифицированного доступа к сайтам с порнографией для совершеннолетних пользователей. В Великобритании чаще всего блокируются сайты, содержащие экстремистские материалы, детскую порнографию и нарушения авторских прав, и действует запрет на время показа вредных для детей программ и передач: до 21.00 для общественного телевидения и до 20.00 для платных телеканалов.

Также, по словам М. Айсиной, озабоченность вызывает использование детьми различных гаджетов: смартфонов, планшетов и другой цифровой техники. Растущая зависимость от них и отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на социальные сети и онлайн-игры, ведет к изменениям в неокрепшем мозгу, схожим с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции.

«Правительству необходимо принять дополнительные системные меры, направленные на консолидацию правовых, социальных и технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в сети Интернет, объединению усилий родителей, общественных организаций, государственных структур и неправительственного сектора по фильтрации информации на пути к несовершеннолетнему пользователю», – сказала депутат. Среди предложенных М. Айсиной мер следующие: ограничение времени доступа к онлайн-играм; запрещение детям доступа в сеть для видеоигр в интернет-кафе в будние дни; запрещение использования смартфонов, планшетов во время учебы в школе и другие.