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вчера 21:55
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вчера 21:05
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вчера 19:15
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Ограничено движение транспорта в семи областях республики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 51 участке дорог протяженностью 7376 километров. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации АО «Нацкомпании «Казавтожол» ограничено движение на следующих участках автодорог:
1. Нур-Султан-Щучинск, км 18-231
2. Нур-Султан-Темиртау, км 1291-1425
3. Жезказган-Петропавловск, км 377-565, Костанайская область -Знаменка
4. Екатеринбург-Алматы, км 856-1247, СКО-Нур-Султан
5. Костанай-Аулиеколь-Сурган, км 232-260 Костанайская область -Сурган
6. Жаксы-Есиль-Бузулук, км 0-80, Жаксы–Бузулук
7. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-235, Нур-Султан – Шидерти
8. Щучинск-Зеренда, км 0-80, Щучинск– Зеренда
9. Кокшетау-Атбасар, км 107-184, Балкашино-Атбасар
10. Макинск-Аксу-Торгай, км 0-240, Макинск-Торгай
11. Нур-Султан-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау, км 32-104, Кабанбай Батыр-Киевка
12. Нур-Султан-Қоргалжын км 38-180 Акмол-Қоргалжынский заповедник
13. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай, км 89-234, Комсомольское-Костанайская область.
14. Жезказган-Петропавловс, км 138 -377, Улытау-Акмолинская область.
15. Кызылорда-Павлодар, км 970-1135, Караганда-Павлодарская область
16. Екатеринбург-Алматы, км 1446-1457, Темиртау-Караганда
17. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1610, Жумабек-Аксу-Аюлы.
18. Караганда-Аягоз-Бугаз, км 17-217, Караганда –Каркаралы
19. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней, км 231-324, Ботакара-Павлодарская область.
20. Костанай-Аулиеколь-Сурган, км 7-232, Костанай-Акмолинская область.
21. Екатеринбург-Алматы, км 686-729, Сарыколь-СКО
22. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай, км 231-504, Актюбинская область-Рудный.
23. Денисовка-Жетикара-Мыктыколь-РФ, км 0-167, Денисовка–РФ
24. Екатеринбург-Алматы, км 468-540, Федоровка-Костанай
25. Обход города Костаная, км 0-21.
26. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1208, Карагандинская область -Шидерти
27. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней, км 138-231, Баянауыл-Карагандинская область.
28. Ленинский-Иртышск-Русская Поляна, км 0-272, Ленинский-РФ.
29. Кызылорда-Павлодар, км 1208-1251, Шидерти-Екибастуз.
30. Кызылорда-Павлодар км 1251-1352, Екибастуз-Калкаман.
31. Екатеринбург-Алматы, км 729-856, Костанайская область-Акмолинская область.
32. Жезказган-Петропавловск, км 595-701, Акмолинская область-Новоишимка
33. Кокшетау-Рузаевка, км 102-196, Саумалколь-Рузаевка.
34. Жезказган-Петропавловск, км 701-795, Новоишимка-Сергеевка
35. Волошинка-Сергеевка-Тимирязево, км 75-119
36. Тимирязево-Сарыколь-Костанайская область, км 0-31, Тимирязево-Костанайская область
37. Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы- Рощенское, км 0-228, Булаево-Рощенское
38. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ, км 105-123, Шемонаиха-РФ
39. Алматы-Усть-Каменогорск, км 780-967, Аягоз-Калбатау
40. Семей-Кайнар, км 8-266, Семей-Кайнар
41. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 35-102, Предгорное-Шемонаиха
42. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105, Белоусовка-Семей
43. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198, Герасимовка-Семей
44. Омск-Майкапшагай, км 915-1087, Калбатау-Богас
45. Кызылорда-Павлодар, км 1314-1367, Ленинский-Калкаман
46. Калкаман-Баянауыл-Керней-Ульяновский, км 0-138, Калкаман-Баянауыл
47.Караганда-Аягоз-Бугаз, км 447-941, Малкелди-Бугаз
48. Омск-Майкапшагай, км 756-906, Семей-Калбатау
49. Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, км 6-66
50. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198, Герасимовка-Семей
51. Алматы-Усть-Каменогорск, км 683-768, Таскескен-Аягоз
По республике работает 785 единиц техники.
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