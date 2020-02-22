Ограничено движение транспорта в одной области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в одной области на одном участке протяженностью 219 километра, передает МИА «Казинформ».

По информации АО «НК «ҚазАвтоЖол» ограничено движение на автодороге Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-235, участок Нур-Султан–Шидерти

Отмечается, по всей республике работает 710 единиц техники.