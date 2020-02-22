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Ограничено движение транспорта в одной области
22 Февраля 2020 12:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в одной области на одном участке протяженностью 219 километра, передает МИА «Казинформ».
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По информации АО «НК «ҚазАвтоЖол» ограничено движение на автодороге Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-235, участок Нур-Султан–Шидерти
Отмечается, по всей республике работает 710 единиц техники.
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