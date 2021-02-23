Ограничено движение транспорта на участке дороги в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на участке дороги в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В Актюбинской области с 11:35, в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области, введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области -поселок Хобда.