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    12:14, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение транспорта на участке дороги в Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на участке дороги в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    В Актюбинской области с 11:35, в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области, введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области -поселок Хобда.


    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Актюбинская область
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