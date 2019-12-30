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Ограничено движение транспорта на участках ряда дорог в Восточном Казахстане

30 Декабря 2019 08:11
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Ограничено движение транспорта на участках ряда дорог в Восточном Казахстане

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – ограничено движение на нескольких автодорогах Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации ТОО «Казахавтодор», в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок город Семей- село Калбатау.

Ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта на дороге «Усть-Каменогорск-Семей» км 7-198, участок село Герасимовка- город Семей.

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ» км 105-123, участок город Шемонаиха-граница РФ.

В 01:10 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное – поворот на город Серебрянск.

Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на дороге «Алматы-Усть-Каменогорск» км 778-967, участок город Аягоз-село Калбатау.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт, Безопасность, Погода,
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Гульмира Байзакова

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