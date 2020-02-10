Ограничено движение транспорта на шести участках дорог в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в Восточно-Казахстанской области на 6 участках дорог протяженностью 891 км. Это 3,5% всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

По информации АО «НК «Казавтожол», ограничено движение наследующих участках дорог:

«Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068, участок село Калбатау – поворот на поселок Касым Кайсенова,

«Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198, участок село Герасимовка – город Семей,

«Семей-Кайнар» км 8- 266, участок город Семей – село Кайнар,

«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 15- 123, участок село Глубокое-граница РФ.

«Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок село Белоусовка –город Риддер.

«Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок город Семей–село Калбатау.

При возникновении нештатной ситуации всегда можно обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО «НК «Казавтожол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.