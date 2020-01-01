-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
вчера 20:00
-
-
-
-
-
вчера 18:42
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:33
-
-
вчера 16:02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ограничено движение транспорта на дорогах в двух областях республики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ограничено движение транспорта на дорогах в двух областях республики. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
По информации ТОО «Казавтодор», в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Актобе-Орск» км 39-135, участок село Шамши Калдаякова – граница РФ.
Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент» км 773-853, участок посёлок Белогорка- город Хромтау.
В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых (прицеп и полуприцеп) видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км. 15-105, участок посёлок Белоусовка- город Риддер.
- Туман, гололед, метель ожидаются в Казахстане 1 января
- Пожарные Риддера провели учения с участием Деда Мороза и Снегурочки
- Общественный транспорт усилит работу в столице в праздничные дни
- Штормовое предупреждение объявлено еще в пяти областях Казахстана
- О снеге и гололеде предупредили жителей столицы
- Метель надвигается на Акмолинскую и Костанайскую области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана