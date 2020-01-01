Ограничено движение транспорта на дорогах в двух областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ограничено движение транспорта на дорогах в двух областях республики. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Казавтодор», в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Актобе-Орск» км 39-135, участок село Шамши Калдаякова – граница РФ.

Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент» км 773-853, участок посёлок Белогорка- город Хромтау.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых (прицеп и полуприцеп) видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км. 15-105, участок посёлок Белоусовка- город Риддер.