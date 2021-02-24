Ограничено движение транспорта на автодорогах девяти областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями, ограничено движение для транспорта на автодорогах девяти областей республики, передает МИА «Казинформ»

По информации МИИР РК, ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:



в Акмолинской области:

«Кокшетау-Рузаевка» км 0-61, участок Кокшетау-граница СКО,

«Кокшетау-Омск» км 2-50, участок Кокшетау-граница СКО,

«Нур-Султан-Петропавловск» км 304-341, участок Кокшетау-граница СКО,

«Нур-Султан-Петропавловск» км 231-293, участок Кокшетау-гЩучинск,

в Актюбинской области:



«Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области -поселок Хобда,

«Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 85-231, участок поселок Т.Жургенов-граница Костанайской области,

«Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92 -257, участок город Эмба-город Шалкар,

«Актобе-Атырау- граница РФ км 245-330, участок поселок Карауылкелди-граница Атырауской области,

«Самара-Шымкент» км 615-710, участок поселок Хобда-село Курашасай.

в Алматинской области: