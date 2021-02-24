10:27, 24 Февраль 2021 | GMT +6
Ограничено движение транспорта на автодорогах девяти областей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями, ограничено движение для транспорта на автодорогах девяти областей республики, передает МИА «Казинформ»
По информации МИИР РК, ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:
в Акмолинской области:
«Кокшетау-Рузаевка» км 0-61, участок Кокшетау-граница СКО,
«Кокшетау-Омск» км 2-50, участок Кокшетау-граница СКО,
«Нур-Султан-Петропавловск» км 304-341, участок Кокшетау-граница СКО,
«Нур-Султан-Петропавловск» км 231-293, участок Кокшетау-гЩучинск,
в Актюбинской области:
«Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области -поселок Хобда,
«Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 85-231, участок поселок Т.Жургенов-граница Костанайской области,
«Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92 -257, участок город Эмба-город Шалкар,
«Актобе-Атырау- граница РФ км 245-330, участок поселок Карауылкелди-граница Атырауской области,
«Самара-Шымкент» км 615-710, участок поселок Хобда-село Курашасай.
в Алматинской области:
«Ушарал-Достык» км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык (участок на реконструкции ТОО «АБК Автодор НС»).
в Атырауской области:
«Актобе-Атырау-гр.РФ» км 330-487, участок село Сагыз-село Макат,
«Актобе-Атырау-гр.РФ» км 616-693, участок Атырау-село Аккыстау,
«Актобе-Атырау-Астрахань» км 487-572, участок село Макат-село Карабатан,
«Актобе-Атырау-Астрахань» км 693-893, участок село Аккыстау-граница РФ,
«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 0-210, участок село Доссор-граница Мангистауская области,
«Атырау-Уральск» км 15-189, участок село Алмалы-граница Западно-Казахстанкой области.
в Западно-Казахстанской области:
«Актобе-Атырау-гр.РФ» км 330-487, участок село Сагыз-село Макат,
«Актобе-Атырау-гр.РФ» км 616-693, участок Атырау-село Аккыстау,
«Актобе-Атырау-Астрахань» км 487-572, участок село Макат-село Карабатан,
«Актобе-Атырау-Астрахань» км 693-893, участок село Аккыстау-граница РФ,
«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 0-210, участок село Доссор-граница Мангистауская области,
«Атырау-Уральск» км 15-189, участок село Алмалы-граница Западно-Казахстанкой области.
в Западно-Казахстанской области:
«Подстепное-Федоровка» км 3-144, участок село Подстепное-граница РФ,
«Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км 0-213, участок село Чапаево-граница РФ,
«Уральск-Таскала-гр.РФ» км 4-104, участок село Таскала-граница РФ,
«Атырау-Уральск» км 189-492, участок граница Атырауской области - Уральск,
«Самара-Шымкент» км 195-246, участок граница РФ- Уральск,
«Самара-Шымкент» км 266-526, участок Уральск-граница Актюбинской области.
в Карагандинской области:
«Жезказган-Петропавловск» км 142-252, участок село Сарлык-граница Костанайской области,
«Жезказган-Петропавловск» км 24-136, участок Сатпаев-поселок Улытау.
в Костанайской области:
«Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области – граница Акмолинской области,
«Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км 50-161, участок Житикара-граница РФ,
«Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, участок село Денисовка-село Комаровка,
«Жетикара-Чайковский» км 0-27 участок поселок Жетикара-поселок Чайковский,
«Обход села Мариновка» км 0-9,
«Мамлютка-Костанай» км 180-250, участок граница Северо-Казахстанской области -поселок Узунколь,
«Екатеринбург-Алматы» км 687-729, участок поселок Сарыколь-граница Северо-Казахстанской области,
«Екатеринбург-Алматы» км 419-540, участок поселок Карабалык- Костанай,
«Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 231-503, участок граница Актюбинской области-Рудный,
«Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 0-50, участок поселок Денисовка-Житикара,
«Мамлютка-Костанай» км 250-406, участок поселок Узунколь-Тобол,
«Екатеринбург-Алматы» км 555-687, участок Тобол-поселок Сарыколь.
«Обход города Костаная» км 0-21.
в Мангистауской области:
«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-615, участок граница Атырауской области -село Жармыш,
«Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» км 0-85, участок село Бейнеу –пункт пропуска «Тажен».
В Северо-Казахстанской области по всем направлениям.