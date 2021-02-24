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    10:27, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение транспорта на автодорогах девяти областей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями, ограничено движение для транспорта на автодорогах девяти областей республики, передает МИА «Казинформ»

    По информации МИИР РК, ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:


    в Акмолинской области:
    «Кокшетау-Рузаевка» км 0-61, участок Кокшетау-граница СКО,
    «Кокшетау-Омск» км 2-50, участок Кокшетау-граница СКО,
    «Нур-Султан-Петропавловск» км 304-341, участок Кокшетау-граница СКО,
    «Нур-Султан-Петропавловск» км 231-293, участок Кокшетау-гЩучинск,
    в Актюбинской области:

    «Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области -поселок Хобда,
    «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 85-231, участок поселок Т.Жургенов-граница Костанайской области,
    «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92 -257, участок город Эмба-город Шалкар,
    «Актобе-Атырау- граница РФ км 245-330, участок поселок Карауылкелди-граница Атырауской области,
    «Самара-Шымкент» км 615-710, участок поселок Хобда-село Курашасай.
    в Алматинской области:

    «Ушарал-Достык» км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык (участок на реконструкции ТОО «АБК Автодор НС»).
    в Атырауской области:
    «Актобе-Атырау-гр.РФ» км 330-487, участок село Сагыз-село Макат,
    «Актобе-Атырау-гр.РФ» км 616-693, участок Атырау-село Аккыстау,
    «Актобе-Атырау-Астрахань» км 487-572, участок село Макат-село Карабатан,
    «Актобе-Атырау-Астрахань» км 693-893, участок село Аккыстау-граница РФ,
    «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 0-210, участок село Доссор-граница Мангистауская области,
    «Атырау-Уральск» км 15-189, участок село Алмалы-граница Западно-Казахстанкой области.
    в Западно-Казахстанской области:

    «Подстепное-Федоровка» км 3-144, участок село Подстепное-граница РФ,
    «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км 0-213, участок село Чапаево-граница РФ,
    «Уральск-Таскала-гр.РФ» км 4-104, участок село Таскала-граница РФ,
    «Атырау-Уральск» км 189-492, участок граница Атырауской области - Уральск,
    «Самара-Шымкент» км 195-246, участок граница РФ- Уральск,
    «Самара-Шымкент» км 266-526, участок Уральск-граница Актюбинской области.
    в Карагандинской области:
    «Жезказган-Петропавловск» км 142-252, участок село Сарлык-граница Костанайской области,
    «Жезказган-Петропавловск» км 24-136, участок Сатпаев-поселок Улытау.
    в Костанайской области:
    «Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области – граница Акмолинской области,
    «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км 50-161, участок Житикара-граница РФ,
    «Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, участок село Денисовка-село Комаровка,
    «Жетикара-Чайковский» км 0-27 участок поселок Жетикара-поселок Чайковский,
    «Обход села Мариновка» км 0-9,
    «Мамлютка-Костанай» км 180-250, участок граница Северо-Казахстанской области -поселок Узунколь,
    «Екатеринбург-Алматы» км 687-729, участок поселок Сарыколь-граница Северо-Казахстанской области,
    «Екатеринбург-Алматы» км 419-540, участок поселок Карабалык- Костанай,
    «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 231-503, участок граница Актюбинской области-Рудный,
    «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 0-50, участок поселок Денисовка-Житикара,
    «Мамлютка-Костанай» км 250-406, участок поселок Узунколь-Тобол,
    «Екатеринбург-Алматы» км 555-687, участок Тобол-поселок Сарыколь.
    «Обход города Костаная» км 0-21.
    в Мангистауской области:
    «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-615, участок граница Атырауской области -село Жармыш,
    «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» км 0-85, участок село Бейнеу –пункт пропуска «Тажен».
    В Северо-Казахстанской области по всем направлениям.

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