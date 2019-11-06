Ограничено движение на участке дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением обстановки на трассе «Самара-Шымкент» временно ограничено движение на участке автодороги в Иргизском районе. Жителей и гостей города департамент ЧС просит позаботиться о готовности техники к зимним условиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением обстановки на трассе «Самара-Шымкент» произведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта с 22 часов 5 ноября до 08 часов 6 ноября 2019 года от поселка Карабутак до границы с Кызылординской областью. Просим вас заранее корректировать маршруты и график своих передвижений, а также позаботиться о готовности вашей техники к зимнему режиму эксплуатации», - сказала представитель пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог рекомендуется установить мобильное приложение «Дармен».

Ранее сообщалось, что из-за снежных заносов затор из 200 автомашин образовался на трассе «Самара - Шымкент» от поселка Иргиз на протяжении 20 километров до поселка Карабутак.