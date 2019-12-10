Ограничено движение на участках трассы Самара-Шымкент в Актюбинской и Кызылординской областях

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями ограничено движение для всех видов транспорта на двух участках автодороги «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В частности, ограничено автодвижение на участке граница Актюбинской области -п.Жосалы, км 1240-1646, а также п.Иргиз - граница Кызылординская область, км 1154-1240.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру +7 7172 444 777, а также по номеру диспетчерской службы и WhatsApp +7 771 744 47 77.