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Ограничено движение на участках трассы Самара-Шымкент в Актюбинской и Кызылординской областях
10 Декабря 2019 20:55
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями ограничено движение для всех видов транспорта на двух участках автодороги «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
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В частности, ограничено автодвижение на участке граница Актюбинской области -п.Жосалы, км 1240-1646, а также п.Иргиз - граница Кызылординская область, км 1154-1240.
При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру +7 7172 444 777, а также по номеру диспетчерской службы и WhatsApp +7 771 744 47 77.
Ключевые слова: Актюбинская область, Кызылординская область, Транспорт,
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