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Ограничено движение на дороге «Самара-Шымкент»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Марта 2022, 16:04
Ограничено движение на дороге «Самара-Шымкент»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на автодороге «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

«В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 776-965, участок поселка Белогорка – поселок Карабутак», - сказано в сообщении компании.

Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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