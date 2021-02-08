Ограничено движение на дорогах Павлодарской и Карагандинской области
«8 февраля в 07:30 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» км. 138-231, уч. п. Баянаул - гр. Карагандинской обл.
8 февраля в 06:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1610, уч. г. Караганда - п. Аксу-Аюлы (участок на реконструкции ТОО «СП. КазГерСтрой»)», - говорится в сообщении ведомства.
Также в 07:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:
1.«Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» км. 231-324, уч. гр. Павлодарской обл.-п.Ботакара;
2. «Караганды-Аягоз-Бугаз» км.17-217, уч. г. Караганда - г. Каркаралы.
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения в восьми регионах. Движение по трассам Северо-Казахстанской и Акмолинской области уже открыто.