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    08:34, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Ограничено движение на дорогах Павлодарской и Карагандинской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на дорогах в Павлодарской и Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    «8 февраля в 07:30 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» км. 138-231, уч. п. Баянаул - гр. Карагандинской обл.

    8 февраля в 06:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1610, уч. г. Караганда - п. Аксу-Аюлы (участок на реконструкции ТОО «СП. КазГерСтрой»)», - говорится в сообщении ведомства.

    Также в 07:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1.«Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара» км. 231-324, уч. гр. Павлодарской обл.-п.Ботакара;

    2. «Караганды-Аягоз-Бугаз» км.17-217, уч. г. Караганда - г. Каркаралы.

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий​ (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость)​ было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в восьми регионах. Движение по трассам Северо-Казахстанской и Акмолинской области уже открыто.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Карагандинская область Главная Безопасность Павлодарская область
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