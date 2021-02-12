Ограничено движение на дорогах Актюбинской и Алматинской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в Актюбинской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации МИИР, 12 февраля в 06.30 ч. в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Актобе-Атырау-гр.РФ» 11-92 км, уч. г.Актобе-г.Кандыагаш.

В 06.20 ч. в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» 773-836 км, уч. п.Белогорка-г.Хромтау.

С 01.00 ч. в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Шелек-Хоргос» 24-243 км, уч. п.Арман-п.Чунжа.