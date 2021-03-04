Ограничено движение на дорогах Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

4 марта в 07.00 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Петропавловск» км. 18-231, участок дороги Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).