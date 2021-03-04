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    07:28, 04 Март 2021 | GMT +6

    Ограничено движение на дорогах Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    4 марта в 07.00 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Петропавловск» км. 18-231, участок дороги Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).


    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Астана Общество Акмолинская область
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