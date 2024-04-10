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    10:03, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Ограничено движение на автодорогах в шести областях РК

    путь, дорога
    Фото: freepik.com

    В шести областях на 14 автодорогах республиканского значения ограничено движение транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкойна «КазАвтоЖол».

    По состоянию на 10 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 3 655 метров в четырех областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО).

    — Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 км, — сообщили в «Казавтожол»

    На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.

     

    Теги:
    Дороги Атырауская область Погода КазАвтоЖол СКО Регионы Казахстана Костанайская область Закрытие дорог Актюбинская область Акмолинская область Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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