Ограничено движение на автодорогах в шести областях РК

В шести областях на 14 автодорогах республиканского значения ограничено движение транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкойна «КазАвтоЖол».

По состоянию на 10 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 3 655 метров в четырех областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО).

— Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 км, — сообщили в «Казавтожол»

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.