11:35, 24 Январь 2024 | GMT +6
Ограничено движение на автодорогах двух областей РК
По состоянию на 11:00 24 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
Ограничено движение на следующих участках:
Область Жетысу – 1 участок
1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
Западно-Казахстанская область – 1 участок
1. «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 648 единиц техники и 1381 человек.