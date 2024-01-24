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    11:35, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Ограничено движение на автодорогах двух областей РК

    эвакуация
    Фото: кадр из видео

    По состоянию на 11:00 24 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Ограничено движение на следующих участках:

    Область Жетысу – 1 участок

    1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

    Западно-Казахстанская область – 1 участок

    1. «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км.

    На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 648 единиц техники и 1381 человек.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Транспорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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