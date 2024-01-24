Ограничено движение на автодорогах двух областей РК

По состоянию на 11:00 24 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.