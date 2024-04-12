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    09:26, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Движение ограничено на 13 республиканских трассах в шести областях РК

    трасса
    Фото: pixabay

    Текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения поделились в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    — По состоянию на 12 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8695 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО), — гвоорится в сообщении.

    Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 618 км.

    На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человек.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Казахстан Регионы Казахстана Трассы Транспорт
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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