Движение ограничено на 13 республиканских трассах в шести областях РК

Текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения поделились в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

— По состоянию на 12 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8695 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО), — гвоорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 618 км.



На данный момент на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человек.