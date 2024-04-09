Ограничено движение на 13 республиканских трассах в 6 областях РК

По состоянию на 8 апреля 2024 года в 18:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения, ограничено движение на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская) на протяженности 673 км.

В следующих дорогах ограничено движение для всех видов транспорта:

1. Акмолинская область:

— автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 553-595, участок п.Сурган — гр.Северо-Казахстанской области. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

2. Актюбинская область:

— автодорога «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км. 3-92, участок г. Кандыагаш — г. Эмба. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

3. Атырауская область:

— автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 4-119, участок п.Доссор-г.Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Мукур — Кульсары» км. 0-136, участок п.Доссор — г. Кульсары. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

4. Костанайская область:

— автодорога «Подъезд к с. Мариновка» км. 0-9. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Денисовка Тавриченка — Аршалы — Комаровка» км. 42-96, участок п.Приреченка — п.Комаровка. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Костанай — Жаксы — Карабутак-Костанай» км. 4-5, участок улица Гашека — Садовое общество «Весна». В данном участке скопление транспорта отсутствует.

5. Мангистауская область:

— автодорога «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 210-220, участок гр. Атырауской области — п.Боранкул. В данном участке скопление транспорта отсутствует.

6. Северо-Казахстанская область:

— автодорога «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0-47, участок с. Рощинскоес.Корнеевка. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 701-706, участок п.Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Булаево — Возвышенка — Мологвардейское — Кирово-Киялы — Рощинское» км. 201-228, участок с. Шагалы — с. Рощинское. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км. 0-32, участок с. Волошинка — с. Кривощеково. В данном участке скопление транспорта отсутствует. — автодорога «Жезказган — Петропавловск» км. 595-701, участок гр.Акмолинской области — с. Новоишимское. В данном участке скопление транспорта отсутствует.