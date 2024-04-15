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    09:22, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Ограничено движение на 11 трассах в 5 областях Казахстана

    Вышедшая из берегов вода размыла дорогу в Атырауской области
    Фото: кадр из видео

    О паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    По состоянию на 15 апреля в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 5280 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО).

    Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 421 км.

    На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 523 человек.

    Дополнение на 10:21. В Акмолинской области на автодороге "Кокшетау-Атбасар" км. 120-184, участок п. Максимовка-г.Атбасар открыто движение для автотранспортов.

    В СКО на автодороге "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" км. 0-47, участок с. Рощинское-с.Корнеевка открыто движение для автотранспортов.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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