Ограничено движение для транспорта на дороге «Самара-Шымкент»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области ограничено движение для грузового и общественного видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

«18.03.2021 г. в 22.0 ч. (вр. Нур-Султан) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жампиты-гр. Актюбинской области», - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале ведомства.