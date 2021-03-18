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Ограничено движение для транспорта на дороге «Самара-Шымкент»
18 Марта 2021 23:08
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области ограничено движение для грузового и общественного видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.
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«18.03.2021 г. в 22.0 ч. (вр. Нур-Султан) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузового и общественного видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жампиты-гр. Актюбинской области», - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале ведомства.
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